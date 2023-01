Skriniar via ora? L’Inter guarda i sostituti, un nome nuovo oltre Tiago Djalò

Il PSG ha in mano Skriniar e a questo punto bisogna solo capire se andrà via entro martedì oppure a luglio a parametro zero. Di Marzio, dopo aver annunciato il contratto già firmato (vedi articolo), indica un nome alternativo a Tiago Djalò per l’Inter ora.

VALUTAZIONE IN CORSO – L’Inter al momento ha rifiutato l’offerta del PSG, da dieci milioni di euro, volendone il doppio per lasciar partire Milan Skriniar subito. È quanto afferma Gianluca Di Marzio, ma non è scontato che il difensore vada via in pochi giorni. C’è però da monitorare gli eventuali sostituti, se dalla Francia arrivasse un’offerta migliore. Al posto di Skriniar, da qualche giorno, si parla di Tiago Djalò del Lille che però i francesi non vogliono lasciar partire a gennaio. Il nome nuovo che fa Di Marzio è quello di Victor Lindelof, svedese del Manchester United. Il problema è che l’Inter lo vorrebbe in prestito ma il club inglese non apre a questa opzione.