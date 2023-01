L’Atalanta resta in scia all’Inter prima della Coppa Italia: Sampdoria KO

L’Atalanta martedì sarà ospite dell’Inter nel primo quarto di finale di Coppa Italia, ma intanto vince e resta a -2. Contro la Sampdoria si decide tutto tra fine primo tempo e inizio ripresa: 2-0 il risultato.

NESSUN PROBLEMA – Pur soffrendo in avvio, l’Atalanta torna a vincere dopo il 3-3 di domenica in casa della Juventus. Nulla da fare per la Sampdoria, che resta in piena zona retrocessione. Avvio coi bergamaschi che fanno gioco e i blucerchiati che creano a sorpresa occasioni, un doppio salvataggio di Juan Musso su Manolo Gabbiadini e Tommaso Augello più una sforbiciata di Mehdi Léris alta di pochissimo dieci minuti dopo. La squadra di casa si fa notare alla mezz’ora, con gran giocata di Rasmus Hojlund e sinistro respinto da Emil Audero. Vantaggio al 42’: cross e di testa Ademola Lookman prende il palo, raccoglie Hans Hateboer sul cui traversone irrompe l’altro esterno Joakim Maehle che segna. Secondo gol consecutivo per il danese dopo quello a Torino. Una super giocata di Lookman vale il 2-0: al 57’ salta secco Nicola Murru e parte in progressione sulla destra, diagonale sul palo lontano e Audero battuto. Rete splendida del vice capocannoniere della Serie A. La Sampdoria ci prova, ma non ha la forza per rimettersi in partita. Atalanta che aggancia Lazio e Roma (in campo domani) e che resta a -2 dall’Inter a tre giorni dalla sfida di Coppa Italia.