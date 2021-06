Sergi Roberto sulla lista dell’Inter: prese informazioni! In 6 per il post-Hakimi – SI

Sergi Roberto si aggiunge alla lunga lista nerazzurra per rimpiazzare Hakimi sulla fascia destra. Come riportato da “Sportitalia”, il jolly spagnolo è il sesto nome che l’Inter sta valutando in questi giorni per il ruolo di quinto destro

LISTA DI ESTERNI – L’Inter continua la sua ricerca per il nuovo esterno destro che prenderà il posto del partente Achraf Hakimi (vedi articolo). Sul taccuino nerazzurro non ci sono solo i nomi dello spagnolo Hector Bellerin dell’Arsenal e dell’argentino Nahuel Molina dell’Udinese (vedi articolo). Anche tre nomi italiani. Alessandro Florenzi della Roma e Davide Zappacosta del Chelsea, low cost. Oltre a Manuel Lazzari della Lazio, più costoso, che è ovviamente il preferito di Simone Inzaghi. L’ultimo nome, però, arriva direttamente dalla Spagna. Si tratta di Sergi Roberto, classe ’92 del Barcellona. In giornata l’Inter ha condotto un sondaggio esplorativo ma non si è andati oltre una richiesta di informazioni, per il momento. C’è anche Sergi Roberto nella lunga lista dell’Inter per il post-Hakimi.