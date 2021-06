Lunedì indimenticabile agli Europei, con due 3-3 in rimonta (di due gol) allo scadere decisi fra tempi supplementari e rigori. Il quarto di finale, dopo Belgio-Italia e Repubblica Ceca-Danimarca a sorpresa è fra la Svizzera, che sbatte fuori la Francia (vedi articolo), e la Spagna che ha la meglio sulla Croazia (vedi articolo).

EUROPEI UEFA EURO 2020 – OTTAVI DI FINALE

Croazia-Spagna 3-5 dopo i tempi supplementari (3-3) 20′ aut. Pedri (C), 38′ Sarabia, 57′ Azpilicueta, 77′ Ferran Torres, 85′ Orsic (C), 90′ +2 Pasalic (C), 100′ Morata, 103′ Oyarzabal

Francia-Svizzera 7-8 dopo i tiri di rigore (3-3) 15′, 81′ Seferovic (S), 57′, 59′ Benzema, 75′ Pogba, 90′ Gavranovic (S)

In grassetto le squadre qualificate.

EUROPEI UEFA EURO 2020 – LE PARTITE DI DOMANI

Inghilterra-Germania martedì 29 giugno ore 18 (Londra)

Svezia-Ucraina martedì 29 giugno ore 21 (Glasgow)