Molina è uno dei candidati a ereditare la maglia nerazzurra che Hakimi lascerà a breve. La trattativa per l’esterno destro argentino, però, non sarà facile. Come riportato da “Sportitalia”, l’Udinese ha le idee chiare sul suo valore economico e l’Inter dovrà battere una concorrenza con più disponibilità

EXTRA BUDGET – Uno dei nomi più interessanti per la fascia destra dell’Inter dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain (vedi dettagli) arriva dall’Argentina. Ma è già in Italia. Si tratta di Nahuel Molina, attualmente in forza all’Udinese e già nel giro della Nazionale Argentina. Il classe ’98 argentino è uno dei protagonisti della Copa America 2021 attualmente in corso in Brasile. L’Udinese ha fissato il prezzo: vuole almeno 20 milioni di euro per cedere Molina in estate. Una cifra più alta del previsto per la società nerazzurra (che punta a spendere non più di 15 milioni, ndr). Su Molina non c’è solo l’Inter, ma anche la solita concorrenza straniera che, probabilmente, può soddisfare meglio le richieste bianconere. Chi la spunterà?