Sensi saluta l’Inter già in giornata: accordo raggiunto con il Leicester

Stefano Sensi è pronto a salutare l’Inter definitivamente. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la società nerazzurra ha raggiunto un accordo di massima con il Leicester. Il giocatore è atteso già in giornata.

TUTTO PRONTO – Si sblocca l’affare Stefano Sensi, in modo tale che tutte le parti saranno accontentate. L’Inter dal canto suo incasserà 2,5 milioni in caso di promozione in Premier League da parte del Leicester. Il centrocampista italiano prova una nuova esperienza in Inghilterra con il sogno di giocare nella massima serie inglese agli ordini di Enzo Maresca. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Sensi volerà in direzione Leicester dove effettuerà le visite mediche già in giornata. Le due società hanno già raggiunto un accordo verbale e presto sarà tutto nero su bianco.