Inter-Juventus, Allegri ritrova il centrocampo. Dubbio in attacco

Tutto secondo i piani di Massimiliano Allegri, che nell’ultima sfida pareggiata con l’Empoli ha tenuto fuori diversi giocatori per averli al meglio contro l’Inter. La Juventus torna a correre a pieno regime con il rientro di un altro giocatore.

RIENTRI – Archiviato lo scivolone contro l’Empoli, la Juventus di Massimiliano Allegri si ritrova ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro. Una gara complicata da ambo i lati con la Juventus che non vuole perdere l’occasione di restare in scia dell’Inter che ha dalla sua ancora una gara da recuperare. Quella contro l’Atalanta. Allegri però, potrà contare sui suoi fedelissimi con i bianconeri che tornano in occasione del gran Galà del calcio alla Scala di Milano. Torna a disposizione Adrien Rabiot dopo lo stop muscolare che l’ha tenuto fermo per alcune settimane. Alla Continassa sono stati attenti a non accelerare troppo i tempi rischiando una ricaduta. Al suo fianco ci saranno i due big. Stiamo parlando di Manuel Locatelli e Weston McKennie. In difesa invece Allegri rivede anche Danilo in difesa che prenderà il suo naturale posto insieme a Gatti e Bremer.

AVANTI – Con un centrocampo rivitalizzato e pronto alla linfa nuova proprio contro l’Inter nel derby d’Italia, Allegri si prepara a regalare al suo collega nerazzurro uno sgambetto a sorpresa. Il rientro di McKennie potrebbe dare seri problemi alla difesa dell’Inter, con Vlahovic e Yildiz che in avanti formano una coppia di tutto rispetto. Proprio il turco, messo dal primo minuto, potrebbe essere la mina vagante di una Juventus che senza impegni europei è la candidata numero uno ad essere l’anti-Inter.