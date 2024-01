Sensi, finalmente l’addio. Uno sponsor dal Leicester – TS

Stefano Sensi finalmente lascerà l’Inter, ma non oggi. Convocato per la gara con la Fiorentina, attende solo il via libera di domani per partire. Tuttosport dà ulteriori dettagli.

DETTAGLI – Tra parte fissa e bonus (legati alla promozione in Premier League) Stefano Sensi porterà alle casse dell’Inter ben 3 milioni di euro a sei mesi dalla scadenza del suo contratto. Ottima operazione in uscita della dirigenza nerazzurra, che però ha bloccato il centrocampista in vista della partita contro la Fiorentina. Le assenze obbligano a tener conto anche del partente, che probabilmente saluterà domani i compagni direzione Leicester. Lo sponsor al club inglese è stato Enzo Maresca, l’allenatore delle Foxes vecchia conoscenza della Serie A e grande estimatore di Sensi stesso. Una fortuna per l’Inter, che doveva liberarsi dell’ex Sassuolo.

fonte: Tuttosport – s.p.