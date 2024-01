Fiorentina-Inter da stagione a stagione: quanti cambi nell’undici titolare!

Simone Inzaghi prepara Fiorentina-Inter, gara che visti i risultati di ieri assume ancora più importanza. Rispetto all’ultima volta al Franchi – terminata 3-4 per i nerazzurri – sono diversi i cambi nell’undici titolare. Per via del mercato, ma anche per cambi obbligati.

DIFFERENZE – Dal 3-4 dell’ultima volta al Franchi, a fine 2022, sono diversi i cambi nell’undici titolare per Fiorentina-Inter di questa sera. A partire dalla porta, con Yann Sommer al posto di André Onana. Ma anche in difesa: se al centro dovrebbe esserci nuovamente Stefan de Vrij, occhio a sinistra con il ritorno di Alessandro Bastoni laddove lo scorso anno fu Francesco Acerbi a giocare e a faticare nel duello con Ikoné. A destra, la scorsa stagione, in Fiorentina-Inter a destra c’era ancora Milan Skriniar, mentre quest’anno sarà Benjamin Pavard a prendere il suo posto. Tanti cambi anche a centrocampo, ma questa volta il mercato centra poco: Kristjan Asllani e Davide Frattesi prenderanno infatti il posto sì di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, ma solo per la squalifica di questi due. A destra come l’anno scorso spazio a Matteo Darmian, mentre a sinistra occhio al possibile cambio Carlos Augusto – Federico Dimarco.

Fiorentina-Inter, cambi in attacco da stagione a stagione

COPPIA OFFENSIVA – Da Fiorentina-Inter dello scorso anno, a quella di quest’anno, cambi anche in attacco. Se il punto fisso resta sempre il capitano Lautaro Martinez (che, rispetto alla scorsa stagione, ha una fascia da capitano in più), è il partner di fianco a lui a cambiare. Nel Fiorentina-Inter del 2022 vinto 3-4, fu Joaquin Correa a partire titolare, cambiato a gara in corso con l’ingresso di Edin Dzeko. Quest’anno sarà Marcus Thuram a far compagnia al capocannoniere del campionato di Serie A, con Marko Arnautovic e Alexis Sanchez pronti a subentrare.