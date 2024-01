Fiorentina-Inter, tanti cambi per Inzaghi. Probabile formazione – TS

L’Inter si affaccia alla trasferta del Franchi contro la Fiorentina con diverse assenze. Simone Inzaghi ha in mente una formazione, definita precisamente da Tuttosport.

SOSTITUTI – Simone Inzaghi è obbligato a cambiare tanto in Fiorentina–Inter. Tra impegni futuri e squalifiche la squadra è a corto, per questo a Firenze ci potrebbero essere diverse sorprese. Le prime e sicure sono quelle di Kristjan Asllani e Davide Frattesi, che sostituiranno gli assenti Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Il grande dubbio riguarda Alessandro Bastoni, rientrato da un affaticamento muscolare ma in dubbio per la partenza dal primo minuto. Ballottaggio con Francesco Acerbi, che nel caso di ok del compagno riposerà per dare spazio a Stefan de Vrij. Sulla fascia destra il favorito è Matteo Darmian, dall’altra parte Carlos Augusto per Federico Dimarco. La probabile formazione da Tuttosport: Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.