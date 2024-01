Fiorentina-Inter in salsa argentina: duello tra attaccanti

Fiorentina-Inter di questa sera vedrà un duello tra attaccanti tutto in salsa argentina: da una parte Lautaro Martinez, dall’altra Lucas Beltran. Con numeri stagionali totalmente diversi.

DUELLO ARGENTINO – Fiorentina-Inter di questa sera vedrà il duello nel duello tutto tra attaccanti argentini: da una parte Lautaro Martinez, dall’altra Lucas Beltran. I numeri parlano chiaro: l’attaccante nerazzurro ha segnato 18 gol in questo campionato, mentre il viola ha fin qui trovato la via del gol soltanto 4 volte. Un giocatore, in ogni caso, da non sottovalutare. Proprio lui infatti è indicato come il “nuovo” Lautaro Martinez e sta disputando la sua prima stagione in Serie A. A dargli manforte, questa sera, ci sarà inoltre un altro argentino: Nico Gonzalez, pronto a scendere di nuovo in campo dal primo minuto dopo l’infortunio. Yann Sommer e difensori avvisati.