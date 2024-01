Allegri fa tutto da solo, in casa Inter priorità a lavoro e silenzio

Continua a fare tutto da solo Massimilano Allegri, che dopo le numerose frecciate all’Inter (senza ricevere risposta) lamenta una certa ‘permalosità’ nel postpartita della gara pareggiata contro l’Empoli. Ma in casa nerazzurra vigono altre priorità: silenzio e lavoro.

ONE MAN SHOW – La lotta scudetto tra Juventus e Inter si infiamma, ma più da parte bianconera che non da parte nerazzurra. In particolar modo viste le continue frecciate di Massimiliano Allegri, che cerca di tenere alta l’attenzione mediatica, ma senza ricevere risposta alle provocazioni. In casa nerazzurra, infatti, vige ben altro stile. Lavoro, concentrazione e, soprattutto silenzio. Anche in questo si nota una grossa differenza tra il tecnico bianconero e Simone Inzaghi, totalmente focalizzato soltanto su ciò che l’Inter deve fare per continuare la sua cavalcata in Serie A. Sarà curioso capire cosa si inventerà Allegri nel corso della prossima settimana, quella che porta allo scontro diretto di San Siro. Ma in ogni caso la certezza è che lo stile Inter si farà ancora vedere, senza cadere in futili provocazioni.