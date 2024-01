Allegri: «Punto importante. Battute? Mi scuso se ho urtato sensibilità!»

Dall’analisi di Juventus-Empoli terminata in pareggio al duello in campionato, e prossimamente in campo, con l’Inter. Massimiliano Allegri parla così su Dazn.

SFIDA MERAVIGLIOSA – Massimiliano Allegri, intervenuto nel post partita di Juventus-Empoli, analizza la situazione anche pensando alla prossima sfida con l’Inter: «Rabiot e Chiesa stanno meglio dovremmo averli a disposizione ma non è questione di partita contro l’Inter. Dobbiamo arrivare fino al 25 maggio nelle prime quattro posizione. All’inizio dell’anno nessuno si aspettava di trovarci in questa posizione quindi siamo molto contenti per il lavoro che stiamo facendo ma non è un pareggio che ci deve buttar giù o togliere certezze. Nell’arco del campionato è impossibile vincere tutte le partite, se c’è qualcuno che lo fa vuol dire che è molto bravo. Fare un punto oggi è stato molto importante. Il derby d’Italia è una partita bella, è sempre Inter-Juventus meravigliosa da giocare e lo stadio sarà pieno. Andremo lì per fare una bellissima partita e per cercare di fare risultato contro la squadra più forte del campionato e la netta favorita».

SCUSE – Allegri continua su Inter-Juventus: «Quanto può determinare quel risultato? Nel calcio bisogna giocare partita dopo partita. Oggi magari pensavano che la Juventus avrebbe vinto facile contro l’Empoli e così non è stato perché gli imprevisti nel calcio sono dietro l’angolo. Bisogna essere bravi a gestirli e ad adottare contro misure. La Juventus resta un cavallo da paraocchi? Facciamo sempre le battute ma mi tocca anche smettere di farle perché purtroppo la mia livernosità dà fastidio. Non a tutti diverte. Fortunatamente non vengono a Livorno perché altrimenti sarebbe un disastro. Lì ci prendiamo in giro tutti quindi per noi è la normalità. Ma mi rendo conto che devo smettere. Mi scuso se ho toccato la sensibilità di qualcuno, mi dispiace». Così Allegri sembra volersi scusare, anche se sempre con ironia, dopo le numerose battute pronunciate nei riguardi dell’Inter.