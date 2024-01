Calabria avvisa: «Guardiamo avanti. Vogliamo accorciare più possibile!»

Il Milan sta per scendere in campo contro il Bologna. Dopo il pareggio della Juventus e in attesa della partita di domani con l’Inter, Davide Calabria parla della classifica.

VOGLIA DI DIMOSTRARE – Davide Calabria crede nelle potenzialità del Milan e prima del match contro il Bologna lo ribadisce a Sky Sport 24: «Guardo in basso o in alto in classifica? No, guardiamo avanti. Noi dobbiamo fare il nostro campionato. C’è qualcuno che sta facendo un super campionato, c’è da dire. Ma conosciamo le nostre potenzialità e vogliamo dimostrare in campo e provare ad accorciare il più possibile». Così Calabria termina il suo intervento, che sembra essere un avviso a Inter e Juventus in testa alla classifica.