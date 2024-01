Juventus fermata da Baldanzi: contro l’Empoli solo pari. Ora c’è l’Inter!

La Juventus ha la chance di allungare di tre punti sull’Inter, con ancora due partite in meno. La sfida con l’Empoli, però, termina solo con un pareggio raggiunto da Baldanzi.

ESPULSIONE – All’attesissimo duello d’alta classifica fra Inter e Juventus manca ancora una settimana ma le due squadre si sfidano anche a distanza. Oggi pomeriggio è stato il turno dei bianconeri, scesi sul proprio campo contro l’Empoli. La partita sembra complicarsi subito per la squadra di Massimiliano Allegri, che si ritrova in dieci uomini dopo l’espulsione di Arkadiusz Milik. Al 16′, infatti, l’attaccante polacco commette un fallo clamoroso ai danni di Alberto Cerri. L’arbitro prima decide di ammonirlo poi, richiamato dal VAR, decide di estrarre il rosso, con conseguente squalifica per domenica prossima contro l’Inter.

PAREGGIO – All’intervallo la sfida è ancora su risultato neutro, ma si sblocca subito dopo il rientro dagli spogliatoi. Il solito Dusan Vlahovic al 50′ trova la deviazione giusta sotto porta su un pallone ricevuto da calcio d’angolo. C’è ancora tanto da giocare però e l’Empoli non demorde. Al 70′ Tommaso Baldanzi colpisce col destro un pallone che si infila alle spalle di Szczesny: è gol! L’ampio recupero non basta alla Juventus per trovare un altro gol e la sfida contro l’Empoli termina 1-1. L’Inter è vicina, con due partite in meno e lo scontro diretto di domenica prossima.