Fiorentina-Inter, un record da battere… Per il controsorpasso

Questa sera in Fiorentina-Inter i nerazzurri avranno non soltanto l’occasione di contro-sorpassare la Juventus, ma anche di battere un particolare record.

CACCIA ALLA QUARTA – In Fiorentina-Inter di questa sera la posta in palio è piuttosto alta. Non solo il primo posto in classifica – con la Juventus fermata in casa dall’Empoli – ma anche un particolare record che i nerazzurri possono battere. Allo stadio Artemio Franchi, infatti, la squadra di Simone Inzaghi non ha mai vinto per quattro volte di fila. Al momento le vittorie consecutive sono tre, a partire dallo 0-2 della stagione 2020-2021 con Conte in panchina (ma, in quell’occasione, fu Stellini a guidare la squadra a causa della squalifica del tecnico salentino), passando poi per l’1-3 con Simone Inzaghi del 2021-2022 e il rocambolesco 3-4 della scorsa stagione. Una partita sempre particolare Fiorentina-Inter, su un campo decisamente insidioso. Che questa sera bisognerà espugnare non solo per battere questo record, ma anche per arrivare allo scontro di San Siro sopra alla Juventus.