Scamacca via dal Sassuolo aiuta anche l’Inter: possibile intreccio – SI

Scamacca sta lasciando il Sassuolo per andare in Premier League al West Ham (vedi articolo). La cessione dell’attaccante classe ’99 può aiutare anche l’Inter, come segnala Pedullà in apertura di Sportitalia Mercato.

L’INTRECCIO – In serata si è chiuso il passaggio di Gianluca Scamacca dal Sassuolo al West Ham. Il giornalista Alfredo Pedullà parla dei risvolti su quest’operazione, con l’Inter di mezzo: «Non è ufficiale ma lo sarà, perché comunque domani verrà completato questo iter. Per circa quarantatré milioni compresi i bonus Scamacca sarà il nuovo attaccante del West Ham. Si possono riaprire situazioni di mercato per il Sassuolo, magari Andrea Pinamonti che piace anche all’Atalanta».