Scamacca, niente Inter nel destino: vola in Premier League – Sky

L’Inter aveva scritto Gianluca Scamacca nel taccuino degli attaccanti per il futuro ma il giocatore ha scelto un’altra meta. Vola al West Ham in Premier League.

ACQUISTO – E’ fatta. Gianluca Scamacca vola in Premier League e lascia il Sassuolo. Il West Ham ha raggiunto l’accordo con i neroverdi per una cifra di 36 milioni di euro più bonus. L’Inter aveva seguito il giocatore per lungo tempo salvo poi non seguirlo più da un po’ di tempo con il Sassuolo che non ha mai aperto uno spiraglio all’Inter per farlo arrivare a Milano. Il giocatore dunque lascia la Serie A e va in Premier League. Chissà se in futuro arriverà mai all’Inter.

Fonte: Gianluca DI Marzio