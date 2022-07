Il Lecce fatica con una squadra di Serie C: vittoria a -22 dall’Inter

Lecce non certo spettacolare nell’amichevole appena conclusa con la Virtus Francavilla, formazione di Serie C. I salentini fra ventidue giorni saranno in campo contro l’Inter.

DI MISURA – Il Lecce vince 0-1 a Francavilla Fontana contro la Virtus Francavilla, squadra locale che milita in Serie C. La formazione di Marco Baroni deve faticare più del solito, chiudendo il primo tempo sullo 0-0. È al 61’ che il risultato si sblocca, con un cross da sinistra sul secondo palo per il solissimo Pablo Rodriguez, che nell’area piccola di testa mette dentro. Lo stesso Rodriguez, all’88’, colpisce la traversa da due passi su traversone basso da destra. Per il Lecce fra ventidue giorni esordio in Serie A contro l’Inter, sabato 13 agosto alle 20.45 in casa.