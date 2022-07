Baroni: «Due e poi l’Inter, il Lecce deve andare fortissimo! C’è entusiasmo»

Baroni ha guidato il Lecce alla vittoria nell’amichevole di stasera in casa della Virtus Francavilla (vedi articolo). A Sportitalia, dopo lo 0-1, il tecnico dei salentini parla dell’esordio in Serie A con l’Inter del prossimo 13 agosto.

DA SISTEMARE – Marco Baroni vede il Lecce chiamato ad alzare i ritmi: «Sappiamo che abbiamo un campionato di fronte difficilissimo. Abbiamo ancora un’amichevole col Parma, poi subito la Coppa Italia e dopo una settimana c’è l’Inter: dovremo andare fortissimo. Oggi è stata una partita che ci ha dato qualche indicazione: abbiamo messo dentro Federico Baschirotto e Gianluca Frabotta, che era alla prima partita che ha disputato con noi. Stiamo cercando anche di accelerare l’ingresso di alcuni ragazzi molto giovani che sono venuti con noi, che hanno delle qualità importanti. Dobbiamo accelerare sia l’inserimento dal punto di vista tattico sia ambientale. È una partita che ci lascia tante indicazioni, al di là del risultato mi interessava che non ci fossero infortuni».

TRE SETTIMANE AL VIA – Il Lecce sfiderà l’Inter sabato 13 agosto alle ore 20.45 al Via del Mare, nella prima giornata di Serie A. Baroni fissa l’obiettivo e fa capire che ci sia voglia di partire al meglio: «Guardiamo il campo e cerchiamo di prepararci al meglio per le prime gare di campionato, dove vogliamo ben figurare. Abbiamo un entusiasmo in città e in tutto il Salento che basta vedere la risposta sugli abbonati: tutto questo per noi dev’essere energia e determinazione. Il campionato è difficile, ma la bellezza di questa difficoltà sta nel doverla affrontare».