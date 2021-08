Satriano, 10 richieste in 20 giorni! Pinamonti decide dopo Inter-Genoa – SI

Satriano e Pinamonti potrebbero lasciare l’Inter nei prossimi giorni, entrambi a titolo temporaneo. Secondo il giornalista Pedullà, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, l’uruguaiano è destinato al Crotone (vedi articolo), mentre l’attaccante italiano dovrebbe accasarsi all’Empoli (vedi articolo).

GIOVANI IN PARTENZA – Alfredo Pedullà ha spiegato la situazione dei due giovani attaccanti dell’Inter, Martin Satriano e Andrea Pinamonti: «Quando arriverà l’altro attaccante, in questo momento in pole position c’è Marcus Thuram (vedi articolo), Satriano sarà mandato a giocare. È un promesso sposo del Crotone. C’è un grande rapporto tra le due società, certificato dall’operazione Samuele Mulattieri. Satriano è un talento importantissimo e ha avuto almeno dieci richieste negli ultimi venti giorni. L’Inter non lo ha mosso prima per una questione di rotazioni nelle amichevoli. Per Andrea Pinamonti l’Empoli resta davanti, ma i toscani devono avere pazienza perché l’attaccante scioglierà le riserve dopo questo fine settimana per valutare le altre opzioni».