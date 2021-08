Pinamonti, destino già deciso. In uscita anche Lazaro e Agoumé: la situazione – CdS

Pinamonti sabato siederà in panchina per Inter-Genoa, ma il suo destino è già scritto. Tra le colonne del “Corriere dello Sport” questa mattina il punto della situazione riguardo i giocatori in uscita dal club nerazzurro, tra tutti anche Valentino Lazaro e Lucien Agoumé.

IN USCITA – Pinamonti resta a disposizione di Simone Inzaghi fino all’ultimo, anche per Inter-Genoa, dove siederà in panchina. Il suo destino però è già stato scritto, dato che sicuramente sarà ceduto in prestito entro la fine del mercato: in ballo tre squadre, una su tutti l’Empoli, ma anche Verona e Sampdoria. Il quotidiano romano oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo i giocatori in uscita dall’Inter: anche Valentino Lazaro è in uscita, per lui sempre viva l’opzione Benfica, ma in corsa anche diverse squadre in Bundesliga. Lucien Agoumé andrà in prestito in Francia, mentre Salcedo vorrebbe tornare al Genoa. Anche Colidio cerca una sistemazione all’estero.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua