Satriano, futuro legato a Thuram: decisa la destinazione – SI

L’Inter fa sul serio per Marcus Thuram. Proprio nel francese infatti i nerazzurri avrebbero individuato il profilo per completare l’attacco (vedi articolo). Il suo arrivo permetterebbe la cessione in prestito di Martin Satriano, destinato al Crotone.

DESTINI LEGATI – Martin Satriano e Marcus Thuram, i destini dei due all’Inter sono strettamente collegati. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà di “SportItalia”, infatti, se il francese del Borussia Monchengladbach dovrebbe arrivare in nerazzurro, l’uruguaiano potrebbe partire in prestito. La destinazione individuata dagli uomini mercato dell’Inter è il Crotone, dove già è stato ceduto in prestito anche l’attaccante Samuele Mulattieri.