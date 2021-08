VIDEO AMARCORD – Veron stende la Juventus al 96′: Supercoppa all’Inter!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 agosto 2005. In casa della Juventus, i nerazzurri conquistano la seconda Supercoppa Italiana della propria storia, grazie a un gol di Veron.

COLPO SECCO – A cinque anni di distanza dall’ultima volta, il 20 agosto 2005 l’Inter torna a giocare una finale secca di Supercoppa Italiana. L’avversario di turno è la Juventus, vincitrice dello Scudetto 2004/05 (poi revocato per Calciopoli) e padrona di casa per l’occasione. Sui piedi dei bianconeri, e in particolare del futuro nerazzurro Zlatan Ibrahimovic, capitano le occasioni migliori, mentre Obafemi Martins vanifica due volte il pallone del vantaggio. La sfida si prolunga così ai supplementari, e si sblocca quasi subito. Al 96′ Adriano viene lanciato in profondità ma, anziché puntare l’uno contro uno, attende l’arrivo dei compagni. E, girandosi indietro, appoggia un pallone che Juan Sebastian Veron scocca in rete di prima intenzione. Il risultato non cambia più, e Javier Zanetti alza la seconda Supercoppa Italiana nella storia nerazzurra. Rivediamo gli highlights della gara nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: