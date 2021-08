Thuram-Inter, virata decisa e possibile chiusura. Correa verso l’Inghilterra – SI

Thuram balza in cima alla lista degli attaccanti cercati dall’Inter per il dopo Lukaku. Secondo quanto riporta il giornalista Pedullà a “Sportitalia Mercato”, i nerazzurri sono vicini alla chiusura per l’attaccante francese. Correa verso l’Inghilterra.



AFFARE VICINO – Marcus Thuram si avvicina a grandi passi all’Inter, secondo quanto sostiene Alfredo Pedullà: «Dopo aver memorizzato il no dell’Atalanta per Duvan Zapata, l’Inter ha virato con decisione su Thuram. C’è già stata una prima offerta di 25 milioni più bonus che si avvicina ai 30 richiesti dal Borussia Mönchengladbach. I nerazzurri hanno così mollato Joaquin Correa che ora è vicino all’Everton. Tra gli inglesi e la Lazio c’è una trattativa seria, Rafa Benitez è un suo grande estimatore. Si parla di una base di 30 milioni, si lavora sui bonus. L’Inter ha un budget di 30 milioni di euro e quindi non avrebbe mai potuto arrivare alle cifre richieste per Correa e Zapata».