Correa superato da Thuram, cifre diverse da cui Inter può partire – Sky

Marcus Thuram supera Joaquin Correa nelle preferenze dell’Inter per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, infatti, la valutazione che il Borussia Monchengladbach fa del francese è inferiore a quella fatta dalla Lazio per il suo giocatore.

SORPASSO – Marcus Thuram continua a guadagnare quotazioni nella lista stilata dall’Inter per rinforzare l’attacco. Sorpassando anche Joaquin Correa della Lazio, che era finora il nome più caldo per i nerazzurri. Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, la valutazione dei due giocatori fa la differenza: «La richiesta per Correa è da trentasette milioni di euro più bonus, mentre la prima del Borussia Monchengladbach è di trenta. L’Inter farebbe un’offerta inferiore, ma un conto è partire da 37 e un conto partire da 30 (vedi articolo)».