Insigne-Inter (con Thuram), occhio agli ultimi giorni! Possibile tesoretto – Sky

Insigne all’Inter può arrivare negli ultimi giorni di mercato e a prescindere da Thuram. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato del francese (vedi articolo), da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport spiega lo scenario.

IN BILICO – Per Gianluca Di Marzio la permanenza di Lorenzo Insigne al Napoli non è affatto certa: «Al momento non la do ancora per scontata. Negli ultimi giorni può succedere di tutto: se l’Inter dovesse riuscire a prendere Marcus Thuram alle sue condizioni, non arrivando a venticinque milioni, avrebbe tenuto un piccolo tesoretto per provare negli ultimi giorni a fare un’offerta per Insigne. Le condizioni di Alexis Sanchez non sono eccezionali, e il Napoli rischia di portarsi il giocatore a scadenza».