Ranocchia, tentativo del Parma per gennaio: no secco dell’Inter – SI

Ranocchia resterà all’Inter per volontà della società. Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha parlato di una richiesta del Parma (che sta cercando un difensore visti i tanti problemi) rifiutata dai nerazzurri. Per Eriksen e Pinamonti discorso ancora aperto.

IL PUNTO – Alfredo Pedullà parla delle possibili cessioni dell’Inter, iniziando da Andrea Pinamonti: «Il Benevento ci penserà fino alla fine. Poi, quando entreremo negli ultimi dieci giorni, vedremo se cambierà qualcosa per Christian Eriksen. Il resto è assolutamente bloccato: era un mercato stabilito così, per adesso sta confermando le tendenze anche alla luce degli ultimi fatti societari. Il Parma ci ha provato per Andrea Ranocchia, ma è stato respinto».