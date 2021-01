Conte presenta Inter-Juventus: oggi conferenza stampa di vigilia

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Juventus, match della diciottesima giornata di Serie A 2020-2021. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA CONTE – Antonio Conte torna a parlare, alla vigilia del derby d’Italia fondamentale per la classifica. Inter-Juventus è uno dei due big match della diciottesima giornata di Serie A, dopo il 3-0 della Lazio sulla Roma ieri sera. Per lui è una sfida da ex, e fin qui non ha mai battuto il suo passato. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza nella classica conferenza stampa di vigilia (in via telematica): appuntamento al Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 13.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà in diretta le parole di Conte.