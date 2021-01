Piccinini: «L’Inter ha ingranato rinunciando ad aggredire. Conte rischi»

Condividi questo articolo

Sandro Piccinini

Per Piccinini l’Inter domani deve provare a fare la partita con la Juventus, cercando finalmente di battere i bianconeri. Il giornalista, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato di cosa Conte dovrà eventualmente cambiare nel derby d’Italia.

DARE UN SEGNALE – Sandro Piccinini valuta alla vigilia della Juventus: «L’Inter, a livello di risultati, ha iniziato a ingranare quando ha rinunciato ad aggredire e col trequartista. Si è messa col 3-5-2 di Antonio Conte. Però il meglio lo dà quando deve recuperare, come nei primi venti minuti del secondo tempo con la Roma. Secondo me Conte deve prendere una decisione: aspettare non si può. Deve provare ad aggredire e fare la partita, perché il suo dubbio è reggere tutta la partita ed è difficile. Però secondo me è arrivato il momento che qualcosa deve rischiare».