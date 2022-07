Pinamonti il preferito dell’Atalanta, da parte sua prova di fedeltà – CdS

Pinamonti è in uscita dall’Inter, tanto da non aver partecipato all’allenamento congiunto di ieri contro la Pro Sesto (vedi articolo). Il Corriere dello Sport ribadisce l’opzione Atalanta per lui.

IN USCITA – L’Inter attende segnali sul fronte Andrea Pinamonti. L’attaccante ha rifiutato alcune proposte e, stando al Corriere dello Sport, l’Atalanta è la destinazione più probabile. Il classe ’99 è il preferito del nuovo direttore sportivo dei bergamaschi Tony D’Amico, che sta chiudendo anche per l’esterno Ademola Lookman del RB Lipsia (vedi articolo). In questi mesi Pinamonti ha dato una prova di fedeltà all’Atalanta, rifiutando più volte Monza e Salernitana come destinazioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio M. Splendore, Eleonora Trotta