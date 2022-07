Atalanta on-fire, Lookman vicino e vuole Pinamonti! Contatto Inter − Sky

L’Atalanta ha quasi chiuso per Lookman del Lipsia e insiste con l’Inter per Pinamonti. Altro contatto con l’Inter. Il giocatore ha già ribadito la sua volontà di andare a Bergamo

PROTAGONISTA − Luca Cilli fa il punto sulal situazione per Pinamonti. Incontro tra Inter e Atalanta, le ultime: «L’Atalanta, al di là di Lookman del Lipsia che è vicino, sta insistendo anche per Andrea Pinamonti. Inter e Salernitana aveva trovato un accordo ma il mancato OK dell’attaccante ha bloccato l’operazione forse perché lo stesso centravanti aspetta proprio la Dea. Oggi, c’è stato un nuovo contatto tra Atalanta e Inter ma il club milanese ha rifiutato l’offerta degli orobici. Le parti si riaggiorneranno».