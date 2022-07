Inter-Lione quarta amichevole: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Inter-Lione è la quarta amichevole estiva ufficiale in programma. La squadra di Inzaghi stavolta giocherà in Italia dopo la trasferta francese della settimana scorsa. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Lione, per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

QUARTA AMICHEVOLE – L’Inter di Simone Inzaghi torna in campo in una partita vera e propria a distanza di una settimana dall’ultima amichevole internazionale persa in casa del Lens. Anche in questo caso l’avversario partecipa alla Ligue 1 francese. La squadra nerazzurra sarà di scena contro l’Olympique Lione di Peter Bosz presso lo Stadio “Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena. L’appuntamento è fissato per domani – sabato 30 luglio – a partire dalle ore 20:30, quando è previsto il fischio d’inizio. In realtà Inter-Lione inizierà prima. Anche su Inter-News.it, con tutti i contenuti del pre-partita a precedere la diretta LIVE testuale. E continuerà con il post-partita dedicato, fatto di approfondimenti e interviste. Trattandosi di un’esclusiva DAZN, la partita non sarà visibile in chiaro ma solo attraverso l’abbonamento alla piattaforma. Nello specifico, su Smart TV attraverso l’app di DAZN o il TIMVISION box. Per vederla su altri televisori di vecchia generazione sarà necessario utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, o in alternativa una console PlayStation (4 o 5) o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). In ogni caso, Inter-Lione potrà essere seguita in streaming su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) ma esclusivamente attraverso l’app di DAZN. Non solo Inter-Lione in programma quest’estate. Nella prossima settimana è prevista la quinta e ultima amichevole nerazzurra pre-stagionale. Quando? Di seguito il calendario completo con tutti gli impegni estivi dell’Inter di Inzaghi dettagliati (vedi articolo se non visualizzi il link).

