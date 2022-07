Inter-Pro Sesto, Inzaghi ne esclude 4 per il mercato: altro avviso a Sanchez – CdS

Inter-Pro Sesto ieri si è conclusa col risultato di 6-1 (vedi highlights). All’allenamento congiunto Inzaghi non ha portato quattro giocatori, tutti in uscita: il Corriere dello Sport fa i nomi e fra questi figura anche Sanchez.

USCITA OBBLIGATA – Nel test di ieri, l’allenamento congiunto Inter-Pro Sesto 6-1, Simone Inzaghi ha lasciato fuori per scelta alcuni giocatori. Si tratta di chi è in procinto di andare via dal mercato, come da nomi riportati sul Corriere dello Sport: Lucien Agoumé, Andrea Pinamonti, Eddie Salcedo e Alexis Sanchez. Se per i primi tre non dovrebbero esserci problemi (a parte Pinamonti, per il quale sono sfumate alcune opzioni), per Sanchez la situazione è ben diversa. Il cileno ancora non si è deciso ad accettare qualche offerta, è il più pagato della rosa e non rientra nei piani né di Inzaghi né dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti