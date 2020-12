Perisic sblocca l’arrivo dell’esterno sinistro? Inter ha un grosso ostacolo

Il punto su Ivan Perisic, tra i papabili per una cessione a gennaio. L’Inter ha bisogno dell’addio del croato per finanziare un nuovo ingresso a sinistra, dove il solo Ashley Young non fornisce abbastanza garanzie

OBIETTIVI E STRATEGIA – Vendere per comprare: il mantra nerazzurro per il mercato di gennaio non può essere disatteso in questo periodo di grave crisi economica. Nonostante Antonio Conte, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio siano già pronti a chiedere alla proprietà un budget extra per alcuni acquisti mirati, ciò non dovrebbe accadere per quanto riguarda l’esterno sinistro. La rincorsa ai soliti nomi sembra entrata in un vortice di impotenze e su Marcos Alonso, nello specifico, pare forte l’interesse dell’Atletico Madrid. Emerson Palmieri è relegato ai margini del Chelsea, come il suo compagno spagnolo, ma secondo “Sport Mediaset”, l’Inter avrà bisogno di cedere necessariamente Ivan Perisic per concretizzare il colpo sull’esterno.

OSTACOLI – Qui però c’è da registrare un ostacolo importante per il club nerazzurro: l’esterno croato, dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, ha pochissimo mercato. Antonio Conte ha provato a sfruttarne la duttilità nel corso di questo primo terzo di campionato. Ma l’ex tecnico del Chelsea non si è ricreduto su quanto espresso un anno fa: Perisic non è un profilo adatto per il 3-5-2. Ora spetta al club trovare una sistemazione all’ex Wolfsburg per finanziare il ricambio di interpreti a sinistra.

