De Boer: “L’Inter era un vespaio! Nessun allenatore avrebbe fatto meglio”

Frank de Boer, commissario tecnico della nazionale olandese, è tornato a parlare della sua breve esperienza all’Inter, in un’intervista rilasciata al portale Ad.nl

SCORIE – Le memorie nerazzurre di Frank de Boer sono legate soprattutto alla splendida vittoria per 2-1 contro la Juventus, il 18 settembre del 2016. Ma l’esperienza dell’attuale tecnico della nazionale olandese, sulla panchina dell’Inter, non può certo dirsi positiva. L’ex calciatore dell’Ajax è tornato su quel breve periodo in Italia, nel corso di un’intervista ad Ad.nl: “Logicamente, ognuno si porta dietro le sue esperienze. L’Inter era un vespaio così incredibile che oserei dire che – in quel momento – quasi nessun allenatore sarebbe riuscito (a imporre il proprio credo calcistico, ndr). Anche questo è stato evidente, perché dopo di me hanno consumato altri tre allenatori. Ovviamente avrei dovuto fare le cose in modo diverso, ma l’intera dinamica intorno al club è stata difficile. Al Crystal Palace non era poi così male quello che stavo facendo, ma lì mi sono imbattuto nella stessa difficoltà di Ronald Koeman a Valencia: cioè la cessione di alcuni giocatori importanti per buone ragioni, ma quei giocatori avevano ancora molta influenza nel gioco della squadra“.

Fonte: Ad.nl