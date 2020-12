Perisic sempre piÃ¹ jolly per Conte, col Verona al terzo ruolo in stagione

Perisic sempre più jolly per Conte, col Verona al terzo ruolo in stagione

Condividi questo articolo

Photo 196750563

Perisic contro il Verona si è trovato in campo da titolare in un nuovo modulo e in un nuovo ruolo. Per Conte è ormai un jolly.

JOLLY CROATO – Perisic è rimasto all’Inter a sorpresa a inizio stagione, ma se c’è una certezza di questi primi mesi è che il suo rapporto con Conte è completamente ricostruito. Il tecnico nel suo primo anno lo aveva bocciato senza appello dopo pochi allenamenti e due amichevoli. Oggi invece la sua fiducia è evidente, tanto che il croato è diventato il suo jolly preferito.

TRE RUOLI – La stagione di Perisic è inziata da esterno a tutta fascia a sinistra, il ruolo che tutti si aspettavano da lui anche al primo anno di Conte. Ed è ancora il suo principale. Conte però, appunto, non si è limitato a schierarlo da esterno del suo 3-5-2. Il numero 14 è andato anche ad arricchire il parco attaccanti, diventando un’alternativa ai due davanti. E contro il Verona è arrivato il terzo ruolo pensato per lui dal tecnico salentino.

ATTACCANTE E CENTROCAMPISTA – Conte ha scelto un modulo nuovo, il 3-4-2-1 (che potete vedere bene QUI). E la chiave è stato proprio Perisic, adatto come trequartista sul centrodestra dietro a Lukaku. Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Il croato ha fatto un po’ il rifinitore e un po’ l’interno di centrocampo, andando quando necessario a infoltire la mediana. Un’attenzione tattica indispensabile contro la squadra di Juric, sempre pronta a fare molta densità centrale.