Inter, riparte la caccia all’esterno sinistro: i nomi sul taccuino di Marotta

Giuseppe Marotta Inter

L’Inter comincia a guardarsi intorno, all’alba della sessione invernale di calciomercato. Antonio Conte ha messo in chiaro le priorità, ma al suo roster manca un esterno mancino puro. Ashley Young ha mostrato un rendimento troppo altalenante, mentre Perisic è ancora alla ricerca di una collocazione precisa in campo

I NOMI – Ecco perché l’Inter è tornata a ragionare sul modo migliore per riempire quella porzione esterna di campo. Secondo “Sport Mediaset”, i nomi sul taccuino di Giuseppe Marotta sono sempre gli stessi: Emerson Palmieri e Marcos Alonso del Chelsea. L’arrivo di Ben Chilwell ha ridotto all’osso il numero di presenze dei due obiettivi nerazzurri. Emerson Palmieri ha giocato appena 88′ in Premier League, fino a questo momento; mentre Marcos Alonso ha messo insieme 225′ nelle prime tre uscite stagionali, prima che Chilwell tornasse a disposizione dopo un fastidioso infortunio al piede.

SCENARI – Il Chelsea, dunque, ha già fatto capire ai due calciatori che lo spazio nella rosa sarà davvero ridotto da qui a fine stagione. Questo potrebbe giocare a favore dell’Inter, che punta ad una formula di acquisto temporanea con opzione per il riscatto definitivo. Ma in entrambi i casi, la concorrenza da vincere è parecchio agguerrita, sia per quanto riguarda Emerson Palmieri che per l’ex Fiorentina. Antonio Conte, tra l’altro, conosce bene i due profili, e andrebbe finalmente a colmare una lacuna vistosa del suo roster. Infine, va ricordato che il contratto di Emerson scade nel 2022, mentre quello di Alonso nel 2023.

Fonte: Sport Mediaset