Pedullà: “Vidal-Inter, rimpianto Spalletti! Young? Affare non rapidissimo”

Pedullà ha parlato di Arturo Vidal e Ashley Young, nomi attuali per il mercato dell’Inter. Il noto giornalista svela un aneddoto e fa il punto della situazione durante il momento social a “Sportitalia Mercato”. Di seguito le sue dichiarazioni

DUE NOMI IN PRIMO PIANO – Alfredo Pedullà e le operazioni calde in casa Inter: «Vidal ha un rendimento enorme pur non essendo sempre titolare. E’ un grande centrocampista, uno che entra e fa gol, lascia il segno. Il rimpianto più grande è ai tempi di Spalletti: l’Inter aveva preso il cileno, poi si decise di virare su un esterno e arrivò Keita. Da un allenatore all’altro, cambiano necessità e scelte. Ora Vidal bisogna portarlo via al Barcellona: bisogna avere fiducia, non mollare e confidare sul calciatore. Young? C’è la volontà di prendere un terzino. E’ un ambidestro, l’Inter cerca un mancino puro. Il Manchester United ha rinviato; non è un’operazione rapidissima».