Marotta non parla di mercato Inter: momento delicato. Bivio: 2 scelte

Marotta si è soffermato all’uscita dalla Lega Calcio, ma non ha voluto parlare di calciomercato. Il dirigente dell’Inter, secondo quanto riportato dalla redazione di “Sportitalia”, comprende il momento delicato per le operazioni nerazzurre. Di seguito le ultime novità e i possibili risvolti sul mercato

TEMPO DI SCELTE – Beppe Marotta non parla di mercato. Per l’Inter è tempo di scelte e il dirigente non ha voluto minimanente esporsi con i cronisti presenti, concentrandosi sulla Lega Serie A. I nerazzurri restano forti su un esterno sinistro: la società dovrà scegliere il nome finale, con Young come opzione forte. Resta tra le scelte ideali Marcos Alonso, ma è più complicato. Da seguire la vicenda Vidal, in cui persistono le resistenze del Barcellona, ma anche la ferrea volontà nerazzurra di arrivare al centrocampista.