Zaccardo: “Inter per lo scudetto, ma servono le mosse giuste. Su Vidal…”

Condividi questo articolo

Zaccardo ha parlato delle gerarchie per il campionato di Serie A, con Inter e Juventus in prima fila. L’ex difensore sottolinea le possibilità nerazzurra e loda l’eventuale arrivo di Arturo Vidal (vedi le parole di Valverde sul cileno). Di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

VOLATA A DUE – Cristian Zaccardo ha espresso la propria opinione sulla corsa scudetto: «Inter? Se fanno le mosse giuste possono vincere il campionato. Vidal è un giocatore che Conte ha già allenato e sa quello che può dare. Juventus? Vince ma non stravince, ancora non sono al top. Per vincere la Champions le squadre devono ingranare da marzo in poi, penso che nel girone di ritorno la squadra arriverà al massimo della condizione. L’anno scorso ho detto Liverpool, ma quest’anno se devo indicare una favorita dico Juventus».