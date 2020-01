Icardi incontenibile. Tripletta, poi super assist. PSG forza 6: Mbappé top

Condividi questo articolo

Icardi era impegnato questa sera con il suo PSG nei Quarti di Finale di Coppa di Lega contro il St. Etienne. L’attaccante di proprietà dell’Inter dimostra il suo grande momento di forma, siglando una grande tripletta (vedi il video del primo gol). Grande partita anche per Kylian Mbappé Riviviamo le fasi salienti del match

GOL A VALANGA – Mauro Icardi si scatena contro il St. Etienne, trascinando il PSG sotto il profilo realizzativo. Dopo solo 2 minuti, l’argentino segna con un gran gol da posizione defilata con il destro. Neymar raddoppia nel primo tempo, la gara si chiude al 44′ con il 3-0 (autogol Moulin). Poi si scatena Maurito, implacabile in area di rigore. Gol in fotocopia: Mbappé serve due cioccolatini a Icardi che a porta vuota non sbaglia. Le parti si invertono nel 6-0: stop magnifico e assist per il francese che non può sbagliare. Cabaye accorcia per il 6-1 finale. La partita della punta di proprietà dell’Inter è finita al 72esimo con l’ingresso di Cavani.