Papu Gomez opzione Inter nonostante l’Atalanta ma si aspetta Eriksen – SI

Papu Gomez non conosce ancora il suo destino. Che potrebbe essere ancora nerazzurro, ma non a Bergamo. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – non chiude questo scenario di mercato che riguarda l’Inter, legato però a Eriksen

MOVIMENTI LAST MINUTE – La novità del giorno riguarda il possibile ritorno di Christian Eriksen in Inghilterra, ma in un “nuovo” club. Si registrano sondaggi abbastanza concreti del Leicester City per il centrocampista danese (vedi articolo). L’operazione può andare avanti e sbloccare qualcosa nel mercato dell’Inter. Se l’Inter riesce a far uscire Eriksen entro fine gennaio, può avere un’opzione per arrivare ad Alejandro “Papu” Gomez, che per il momento ha detto no a tutte le opzioni estere. L’Inter attende, anche se l’Atalanta non vuole cedere il jolly offensivo argentino in Italia.