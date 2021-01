Eriksen, contatto tra Inter e Leicester! Dettagli, ostacoli e possibili sviluppi

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Alfredo Pedullà aveva tirato fuori l’interesse del Leicester per Eriksen poco fa (QUI maggiori dettagli), ma il noto giornalista ha evidenziato ulteriori dettagli della trattativa con l’Inter. Ecco tutte le novità

PRIMI PASSI – Qualcosa si muove per il futuro di Christian Eriksen: secondo quando riporta Alfredo Pedullà, il Leicester avrebbe già allacciato i primi contatti con l’Inter. Il noto giornalista ha evidenziato che si tratta di una situazione estremamente in bilico, quella del danese, e che potrebbe sbloccarsi anche negli ultimi giorni di calciomercato. L’Inter, infatti, è aperta a tutto pur di liberarsi del suo ingente ingaggio, salvo fare sconti.

SCENARI – Per questo motivo, il ritorno in Premier League sembra l’ipotesi più probabile per Eriksen. Il Leicester ha manifestato un certo interesse e un colpo di mercato del genere potrebbe certificare le grosse ambizioni delle Foxes. Pedullà, inoltre, non esclude la possibilità di un ritorno al Tottenham, ma anche in quel caso l’Inter vorrebbe evitare di accollarsi l’ingaggio del danese.

Fonte: Alfredopedulla.com