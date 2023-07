Morata, l’Inter va per il sorpasso alla Roma! Con modalità già viste

Per Morata sembra esserci una sorta di duello fra Inter e Roma. Ieri i giallorossi hanno avuto un incontro non certo positivo e così i nerazzurri provano il sorpasso. Mangiante, in collegamento da Trigoria per Sky Sport 24, spiega come.

IL TENTATIVO – Alvaro Morata resta fra gli obiettivi della Roma, nonostante l’incontro di ieri non sia andato benissimo. Così Angelo Mangiante: «Sul piano tecnico è il preferito di José Mourinho e del leader tecnico di questa squadra, cioè Paulo Dybala. Morata è fondamentale per dare un senso al mercato della Roma, che finora ha preso quattro giocatori ma non un top player. Certamente i tifosi si aspettano che la proprietà possa mettere qualcosa di più sul mercato: ancora ha investito zero euro sui cartellini dei giocatori. La questione Morata è ancora aperta, perché la Roma si sta prendendo del tempo. Tiago Pinto sta cercando di capire se la sostenibilità economica potrà esserci con una cessione. L’Inter sta mettendo la freccia perché ha venduto André Onana al Manchester United per cinquanta milioni più cinque di bonus, così come aveva superato la Roma per Davide Frattesi dopo aver ceduto Marcelo Brozovic. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà una risposta della proprietà, sulla priorità Morata per Mourinho e Dybala».