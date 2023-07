Morata e l’Inter: attesa per l’incontro. Tempistiche definite

Oggi è previsto un incontro riguardante Morata, con l’Inter che valuta quale sia l’attaccante giusto per rimpiazzare lo scorrettissimo Lukaku. Dalla Spagna, Mundo Deportivo anticipa i temi della discussione.

IN ARRIVO? – Dopo l’incontro di ieri con la Roma, per Juanma Lopez (agente di Alvaro Morata) oggi sarà la volta dell’Inter. Il vertice con la dirigenza giallorossa non è andato benissimo, essendoci distanza rispetto alla richiesta che fa l’Atlético Madrid da venti milioni di euro. Mundo Deportivo ribadisce come oggi sarà il turno dell’Inter, che ha fatto un passo avanti rispetto alle altre pretendenti. Su Morata non hanno perso le speranze né la Juventus (sarebbe l’ennesimo ritorno) né il Milan, poi c’è da capire se dall’Arabia Saudita andranno in fondo. Per il momento il giocatore si allena regolarmente in gruppo, ma l’Atlético Madrid vorrebbe risolvere la questione Morata in settimana prima di partire per la tournée in Corea del Sud e Nord America.

Fonte: mundodeportivo.com – Javier G. Gomara