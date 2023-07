Inter-Lugano, allenamento congiunto con esordio ‘blindato’

Inter-Lugano è l’esordio ufficiale della nuova stagione, alle 18.30 ad Appiano Gentile: non si può parlare ancora di amichevole, bensì di semplice allenamento congiunto. Motivo per cui anche la copertura della partita sarà differente dal solito.

LA PRIMA – Inter-Lugano è ormai un appuntamento fisso dell’estate di entrambe le squadre. Spesso si è giocato nel Canton Ticino e, come oggi, è diventato il primo test dei nerazzurri, mentre questo pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 18.30) l’appuntamento è ad Appiano Gentile. La partita alla Pinetina non è un’amichevole ma un allenamento congiunto, che si disputerà a porte chiuse. Non sarà trasmesso né in diretta TV o streaming, né ci saranno particolari aggiornamenti a livello ufficiale. Soltanto i pochi fortunati all’interno del centro sportivo potranno seguirla, per gli altri arriveranno minime novità durante e dopo Inter-Lugano. Si tratta di una modalità già vista più volte nelle scorse stagioni, quando l’Inter ha fatto dei test interni ad Appiano Gentile. Le “amichevoli” vere e proprie, come quelle della tournée in Giappone, saranno trasmesse in diretta TV sia su DAZN sia su Sky Sport. Per Inter-Lugano di oggi, in ogni caso, su Inter-News.it sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti e le novità provenienti dalla Pinetina.