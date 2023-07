Garizabalo (scopritore Cuadrado): «Inter, Juan farà un’ottima annata. Mi sembra…»

Agustin Garizabalo, scopritore di Juan Cuadrado, ha parlato dell’esterno colombiano in arrivo all’Inter. Le sue dichiarazioni.

GIOCATORE – Queste le parole di Agustin Garizabalo, scopritore di Juan Cuadrado nonché storico talent scout di vari giocatori divenuto colonne della Nazionale della Colombia, a SportItalia.com dopo le polemiche di questi giorni in Italia. «Quando parliamo di Cuadrado parliamo di un giocatore che innanzitutto ha i numeri che parlano per lui, che ha fatto un percorso straordinario insomma. Partendo dal dire questo, va aggiunta una cosa non di poco conto: ha condotto una carriera giudiziosa, professionale, senza scandali, senza colpi di testa. Questa maturità gli ha permesso di diventare un punto di riferimento della Nazionale colombiana e di esserlo anche oggi, in questa tappa della sua carriera».

RENDIMENTO – Garizabalo ha spiegato su Cuadrado all’Inter. «Quale sarà il suo rendimento, a Milano? Chiaramente sotto l’aspetto fisico e della resistenza non potrà essere lo stesso di quando aveva 20 anni. Ma credo che in questo momento sappia muoversi in modo più intelligente, sappia fare un’ottima economia delle energie per usarle bene. Credo che questo gli basti per fare almeno un’ottima annata all’Inter».

RINFORZO – Garizabalo ha concluso su Cuadrado. «In una grande squadra come l’Inter serve una giusta dose d’esperienza all’interno della rosa, per raggiungere obiettivi importanti. Juan saprà portarla, sommata al rendimento che è in grado di dare quando è chiamato in causa. Mi sembra un ottimo rinforzo per Inzaghi».