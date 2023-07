Morata, possibile incontro con l’Inter. Ecco quando – Sky

Alvaro Morata è uno degli obiettivi per l’attacco dell’Inter. La dirigenza nerazzurra vede nello spagnolo il mix giusto di esperienza e qualità, da Sky Sport arriva qualche indiscrezione.

PRIMO APPROCCIO – Ieri gli agenti di Alvaro Morata hanno incontrato Tiago Pinto e la Roma per conoscere la posizione dei giallorossi. La concorrenza per lo spagnolo è notevole, ma l’Inter c’è e potrebbe iscriversi alla corsa ufficialmente a breve. Nelle prossime ore, quindi in questo pomeriggio, è previsto un meeting tra i rappresentanti del calciatore e la dirigenza nerazzurra nella sede di Viale della Liberazione. In caso di ritorno in Italia sarebbe la terza volta per Morata, la prima senza Juventus.