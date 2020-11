Milik, l’Inter fa sul serio: cambiata la contropartita, Gattuso ci pensa – SM

Arkadiusz Milik Napoli

Milik può essere il regalo di gennaio per Conte. Il centravanti polacco, già fuori rosa a Napoli, è in scadenza di contratto. Come riportato da Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1, l’operazione può andare in porto grazie a una nuova contropartita proposta dall’Inter

SCAMBIO TRA “ESCLUSI” – L’Inter è la squadra che più di tutte sta dimostrando di volere Arkadiusz Milik a gennaio. Anche se fuori rosa, il Napoli in cambio vuole 18-20 milioni di euro. L’Inter offre non più Matias Vecino (vedi articolo) ma Radja Nainggolan, su cui il Napoli almeno inizialmente non sembra convinto. Ma Gennaro Gattuso ci sta pensando per rinforzare il centrocampo azzurro. La trattativa Milik-Nainggolan non va considerata come scambio alla pari. Il centrocampista sarebbe la parziale contropartita, avendo un valore inferiore. L’idea dell’operazione sull’asse Milano-Napoli sta crescendo. In questo modo Antonio Conte avrebbe il suo attaccante di scorta, rinunciando a un centrocampista fuori dai suoi progetti. Su Milik c’è anche la Juventus, da tempo, ma i rapporti con il Napoli non sono ottimali. La pista bianconera potrebbe aprirsi in estate a parametro zero, a gennaio l’Inter è nettamente in vantaggio per Milik.